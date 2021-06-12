Кандидаты предварительного голосования и журналисты сыграли за кубок «Прайм-лиги-2021»

Необычный футбольный матч состоялся в Казани в парке отдыха имени Горького. На поле вышли команды кандидатов предварительного голосования и сборная спортивных журналистов Казани.



Матч за главный кубок «Прайм-лиги-2021», которая проводится уже с 2011 года, решено было сыграть в необычном формате. Команды журналистов и кандидатов обменялись игроками и поспорили за трофей смешанными составами – команда «красных» против команды «желтых».







Капитаном команды «красных» стал действующий депутат Госдумы Айрат Фаррахов, а «желтых» – корреспондент интернет-газеты «Реальное время» Джаудат Абдуллин.

В составах обеих команд также приняли участие в матче кандидаты предварительного голосования: депутат Государственного совета Республики Татарстан Илья Вольфсон, заместитель гендиректора ПАО «Татнефть» Азат Ягафаров, замгенерального директора Фонда инвестиционного развития территории Руслан Гаджиев и другие.



Равная игра, которая продолжалась два тайма по 15 минут, держала в напряжении зрителей до конца встречи. Преимущество в счете переходило от одной команде к другой, но основное время матча завершилось вничью – 4:4.

Все решилось в серии послематчевых пенальти, в которых точнее оказались представители команды «красных».





«Всегда мечтал научиться играть в футбол на хорошем уровне. Я активно занимался легкой атлетикой и даже бегал за сборную Татарстана. В футбол мы играли в качестве разминки на легкой атлетике. Однако уже очень давно не участвовал в футбольных матчах, тем более с кандидатами, с которыми участвовали в праймериз и с журналистами, с которыми вместе работаем. Была потрясающая игра, шикарные эмоции и хотелось бы, чтобы это повторилось еще ни раз. Ребята-журналисты – просто красавцы. Это потрясающая команда, и мне кажется, что если бы проводился чемпионат России по футболу среди журналистов, то они бы претендовали на первое место», – признался после игры капитан команды кандидатов Айрат Фаррахов.





По итогам игры депутат Госдумы РФ, заслуженный тренер России по легкой атлетике Ольга Павлова вручила памятные медали всем участникам матча. Главный трофей игры решено было вручить капитанам обеих команд.







Памятные подарки получили также юные футболисты, которые провели свою игру до начала главного матча за кубок «Прайм-лиги-2021».





