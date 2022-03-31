Кандидаты на премию Тукая представили свои произведения в музее поэта в Казани

В Литературном музее Габдуллы Тукая прошла встреча деятелей искусства, чьи работы в этом году выдвинуты на республиканскую премию имени татарского классика. В ходе встречи они представили свои произведения и обменялись мнениями на актуальные темы в области татарской литературы и искусства.

Так, писатель и поэт Рашат Низамиев выдвинут за книгу «Созвездие татарских композиторов», в которую вошли роман об основателе татарской профессиональной музыки Салихе Сайдашеве, драматическая повесть о композиторе Фарите Яруллине и поэма о Рустаме Яхине. По словам автора, работа над книгой заняла пять лет, в нее также вошли воспоминания современников выдающихся личностей.

Архитектор Фирдавес Ханов — автор проектов около шестидесяти объектов в Нижнекамске. К премии представлены шесть из них, наиболее ярко отражающие татарский национальный дух. «Среди них — первая в новой истории Татарстана Соборная мечеть, проекты благоустройства родников на исторических землях Волжской Булгарии, парк Тукая», — перечислил автор.

Главный режиссер Тинчуринского театра, один из основателей творческого объединения «Алиф» Туфан Имамутдинов рассказал об идее и истории создания одноименного хореографического спектакля. «Видимо, нас собрал Тукай. Мы в спектакле начинаем с „Иске имля“ и переходим к стихотворению Тукая „Туган тел“. Стихи читали в оригинале в арабской графике на родном языке. В стихотворении „Туган тел“ первая буква — это алиф. Наша группа появилась оттуда. Поэтому влияние Тукая в нашем творчестве большое», — рассказал режиссер.

Автор книги «Казань. Кинематограф. Из века в век» Елена Алексеева писала свой труд в течение 20 лет. «Я хотела отразить историю, развитие кино в Татарстане. Первая кинокартина в Казани выходит в 1898 году. В 1918 году было создано объединение кино. Документальный фильм о взятии Казани снимался в Казани. Был также первый национальный кинотеатр „Чаткы“, позже он стал носить имя Г. Тукая. В книге также есть примеры киноафиш того времени», — рассказала автор.

Археолог Фаяз Хузин выдвинут на соискание премии Тукая за его труды в области изучения и сохранения, популяризации наследия татарского народа. В своем выступлении он отметил важность воспитания национального самосознания и потребности изучения родного языка через популяризацию выдающихся личностей.

О своих работах, представленных к главной награде Татарстана в области литературы и искусства, рассказали также художник Анатолий Егоров, композиторы Ильгам Байтиряк и Риф Гатауллин, фотограф Рифхат Якупов, актеры Челнинского татарского драматического театра.

Директор Литературного музея Г. Тукая Гузель Тухватова отметила, что на встречу пришли 15 из девятнадцати кандидатов. «Вечер проходил на татарском и русском языках. У нас было большое желание получить информацию о каждом кандидате. Среди тех, кто пришел пообщаться с кандидатами, были учителя татарского языка и литературы, ученые, общественные деятели», — рассказала Тухватова.