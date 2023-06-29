Кандидаты из Татарстана на поступление в вузы Минобороны России сдают экзамены в Казани

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня в культурно-спортивном комплексе «Олимп» в Казани отбирали кандидатов со всей республики на обучение в вузы Министерства обороны России.

«С 19 июня по 14 июля специальные комиссии проводят профессиональный отбор кандидатов для военных вузов. Их оценивают по личным делам, результатам сдачи ЕГЭ и заключениям военно-врачебных комиссий. Также специалисты комиссии оценят их мотивированность, уровень физической и психологической пригодности», – рассказал начальник отдела подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата РТ Ильшат Каримов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Физические способности парней и девушек оценивают по разным критериям. Юноши подтягиваются на перекладине, а девушки сдают упражнение на пресс. За установленное комиссией время они должны пройти разные дистанции: пробежать 100 метров и 3 км, а также проплыть стометровку.



Зачислять татарстанских абитуриентов на первые курсы вузов начнут с 25 июля. Всего в военные вузы документы подали порядка 1000 юношей и более 60 девушек из Татарстана. Стоит отметить, что среди поступающих более 160 воспитанников движения «Юнармия».