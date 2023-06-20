Кандидатура Фарида Мухаметшина рекомендована к избранию академиком АН РТ

Кандидатура Председателя Госсовета РТ, доктора политических наук Фарида Мухаметшина рекомендована к избранию действительным членом Академии наук Татарстана по специальности «Политология». Решение было принято на собрании отделений социально-экономических и гуманитарных наук академии, сообщает пресс-служба парламента республики.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«На вакансии действительных членов (академиков) Академии наук РТ выдвигаются ученые, имеющие ученую степень доктора наук, обогатившие науку выдающимися научными достижениями, обеспечивающие решение крупных задач по развитию производственно-экономической и социально-культурной сфер республики, по укреплению научно-исследовательского и научно-организационного потенциала АН РТ», – пояснили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

На отчетно-выборном собрании Мухаметшин рассказал, что его трудовой путь долгие годы был связан с общественно-политической сферой. «Социально-экономическая практика в 90-е годы прошлого столетия дала богатейший эмпирический материал для анализа общественного мнения по всему спектру значимых вопросов», – заявил он.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Докторская диссертация главы парламента написана на тему «Федеративные отношения как фактор социально-политического развития республики – субъекта РФ». «Мы в Татарстане зачастую интуитивно формулировали принципы построения отношений с федеральным центром, во многом являлись первопроходцами», – отметил Председатель Госсовета.

Избрание предложенных кандидатов состоится 23 июня на общем собрании Академии наук Татарстана.