Кандидатам в Госсовет РТ выделили бесплатное эфирное время на агитацию в СМИ

Жеребьевка по распределению эфирного времени на выборах депутата Госсовета Татарстана в Чистопольском одномандатном избирательном округе № 34 прошла сегодня в ЦИК РТ. Участие в ней приняли представители Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

«Окружная избирательная комиссия завершила этап регистрации кандидатов. 2 ноября начнется следующий этап избирательной кампании – проведение предвыборной агитации в СМИ. Закон гарантирует кандидатам использование равного эфирного времени на безвозмездной основе. Помимо эфирного времени кандидаты вправе воспользоваться бесплатной печатной площадью, предоставляемой редакциями государственных изданий», – рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

Для участия в выборах зарегистрированы как самовыдвиженец гендиректор холдинга «Чистополье» Наиль Залаков, от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – бухгалтер СНТ «Кожевник» Ольга Исаева, от ЛДПР – студент Андрей Харин.

«У нас богатый опыт проведения в одном округе избирательных кампаний в Госсовет. Последняя такая кампания была в Набережных Челнах», – заметил глава Центризбиркома.

Председатель окружной избирательной комиссии Чистопольского округа №34 Надежда Сергеева добавила, что до дня голосования остается чуть больше месяца.

«Окружная избирательная комиссия ведет активную подготовку к этому голосованию. Завершен этап выдвижения и регистрации кандидатов. До 5 ноября планируем утвердить текст избирательного бюллетеня и направить его в ЦИК. Ежедневно проводится работа по уточнению численности избирателей и подготовка к формированию списков», – сообщила она.

В Чистопольском округе будет работать 59 участковых и две территориальные избирательные комиссии. В том числе в Чистополе в день выборов откроются два избирательных участка в местах временного пребывания – в Центральной районной больнице и Следственном изоляторе №5.

На выборах применяется механизм «Мобильный избиратель», когда можно выбрать удобный для голосования участок в пределах округа. Заявления принимаются до 27 ноября. «На сегодня пока никто не заявился», – отметила Сергеева.

По ее словам, все необходимое оборудование для голосования имеется, проверена готовность стационарных и переносных ящиков, кабин для голосования. Проводится проверка помещений для голосования.

Сами кандидаты в депутаты на жеребьевке по распределению эфирного времени не присутствовали. Поэтому за них в ней приняли участие члены ЦИК, представляющие политические партии. Они выбрали конверты, в которых содержалась информация о дате и времени выхода в эфир агитационного материала.

Гостелерадиокомпания «Татарстан» предоставляет время в региональном эфире трех федеральных СМИ – «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России». Телерадиокомпания «Новый век» для проведения агитационных мероприятий выделяет эфирное время на телеканале «ТНВ» и радиостанции «Болгар». Каждому кандидату дается 1 минута 17 секунд. Это время аналогично тому, что было предоставлено на основных выборах в Госсовет РТ.

В Татарстане 8 сентября прошли выборы депутатов Государственного Совета РТ седьмого созыва. К дате проведения выборов в Чистопольском округе № 34 был только один зарегистрированный кандидат в депутаты. Согласно федеральному законодательству голосование в таком случае откладывается на срок до трех месяцев, то есть до 1 декабря.