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Кандидат в Премьеры Грузии заявил о проведении военных учений с США в 2024 году
В 2024 году в Грузии проведут военные учения Trojan Footprint и многонациональный тренинг Noble Partner совместно с Соединенными Штатами. Об этом сказано в программе кандидата в Премьер-министры Ираклия Кобахидзе, передает РИА Новости.
«Кроме того, грузинские военные примут участие в учениях, организованных США за рубежом», — сказано в программе «Для строительства европейского государства», которая поступила в парламент.
8 февраля законодательный орган страны соберется для того, чтобы выразить доверие кандидату в Премьер-министры, а также составу его правительства и правительственной программе.
В документе указано, что в рамках финансовой поддержки США выделят Минобороны Грузии более 50 миллионов долларов. Соответственно, в рамках двустороннего сотрудничества упор будет сделан на модернизацию техники сил обороны Грузии и продолжится активное сотрудничество со Штатами в сфере обороны.
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