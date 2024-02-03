Кандидат в Премьеры Грузии заявил о проведении военных учений с США в 2024 году

В 2024 году в Грузии проведут военные учения Trojan Footprint и многонациональный тренинг Noble Partner совместно с Соединенными Штатами. Об этом сказано в программе кандидата в Премьер-министры Ираклия Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Кроме того, грузинские военные примут участие в учениях, организованных США за рубежом», — сказано в программе «Для строительства европейского государства», которая поступила в парламент.

8 февраля законодательный орган страны соберется для того, чтобы выразить доверие кандидату в Премьер-министры, а также составу его правительства и правительственной программе.

В документе указано, что в рамках финансовой поддержки США выделят Минобороны Грузии более 50 миллионов долларов. Соответственно, в рамках двустороннего сотрудничества упор будет сделан на модернизацию техники сил обороны Грузии и продолжится активное сотрудничество со Штатами в сфере обороны.