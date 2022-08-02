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Ру Тат
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Политика
2 августа 2022  18:34

Кандидат в премьеры Британии Трасс пообещала бороться за Владимира Путина

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Кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс оговорилась во время выступления на встрече с коллегами по Консервативной партии. Ошибку она допустила на словах о российском Президенте Владимире Путине.

«Я продолжу бороться за Владимира Путина!» – сказала она (цитата по РИА Новости). Затем политик поправила себя и уточнила, что бороться она намерена не за Путина, а с ним.

Напомним, Трасс является одним из кандидатов на пост главы британского правительства. Кроме нее, за кресло премьера борется экс-министр финансов Риши Сунак.

#политика
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