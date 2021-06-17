Кандидат от партии «Новые люди» Роза Гайнутдинова: от водителя троллейбуса в депутаты ГД

Бывший водитель троллейбуса, а сейчас одна из успешных руководителей в косметической компании Роза Гайнутдинова идет в Государственную Думу от партии «Новые люди». Амбициозная, трудолюбивая и целеустремленная женщина. Любит путешествовать и заниматься спортом. Во время пандемии коронавируса проводила онлайн-занятия по фитнесу. Помогла тысячам женщин по всей России стать сильными, здоровыми и счастливыми. Мы с удовольствием встретились с Розой. Она рассказала нам много интересного.

— Роза, давайте познакомимся с нашими читателями поближе. Расскажите о себе.

— Как и большинство людей в Татарстане, я из простой рабочей семьи. Мои родители электрики. Они делали все для того, чтобы у меня было хорошее детство. Именно родители привили мне любовь к семье, уюту и справедливости. Сейчас мы с мужем воспитываем двоих детей по тем же принципам. Нужно жить так, чтобы не было стыдно смотреть людям в глаза. Мы очень любим проводить время вместе — всей семьей. Я рада, что те семейные традиции и ценности, которые дали мне родители, я смогла сохранить и в своей семье.

— Вы действительно работали водителем троллейбуса?

— На мою жизнь выпало много испытаний. И болезнь, и нищета, и безысходность. Однако я настойчива и все смогла преодолеть. Выучилась на водителя троллейбуса с ребенком на руках, чтобы нам дали место в детском саду. Мой главный подвиг — ежедневный, кропотливый труд и работа над собой. Видели бы вы меня лет 10 назад... Я иногда оглядываюсь в прошлое и благодарю себя за то, какой я смогла стать. В каждом деле нужно начинать с себя. Теперь я готова помогать другим!

— Роза, что для вас Татарстан?

— Татарстан — это родина. Я объездила десятки стран, но душа всегда остается с моей родной землей. У нас живут самые добрые, чуткие, гостеприимные и внимательные люди. Родной Альметьевск для меня — место силы. Люблю его красоту, спокойствие и размеренность. Когда устаю от больших городов, их суеты, сразу еду в деревню, где родились мои бабушка и дедушка. Здесь можно перезагрузиться. Баня и татарский чай — этого не заменит ни один курорт. Сейчас Татарстан — один из передовых регионов России. Однако и здесь также нужны конкретные изменения. Уверена, что нам с Новыми людьми удастся это сделать как можно быстрее.

— Как думаете, почему люди должны вам поверить?

— Я такой же человек, как и все. Из обычной, простой семьи. Прошла через огонь и воду. Все, что у меня есть сейчас, досталось огромным трудом. Чувствую в себе силы, чтобы помогать другим. Знаю, чем и как живут наши люди. Знаю обо всех ежедневных проблемах обычных семей. Я настойчива и трудолюбива. Поэтому в партии «Новые люди» нашла своих единомышленников.

— Почему Вы решили баллотироваться в Государственную Думу именно от Новых людей?

— Я с уважением отношусь к лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву. Мне близок его подход к делу. Есть проблема — есть решение. Есть решение — есть результат. Нужно создать условия для роста благосостояния людей здесь, в Татарстане, а не только в Москве. Партия «Новые люди» ставит на тех, кто хочет обновления. На тех, кто не доверяет никаким партиям или разочаровался в их деятельности. Пришло время, чтобы именно Новые люди начали решать старые проблемы. Сделаю все для того, чтобы достойно представлять нашу республику в Госдуме.

— Роза, чем конкретно планируете заниматься в партии?

— Я планирую начать с того, что мне близко и хорошо известно. Например, как мама двоих детей, я всегда обеспокоена качеством продуктов в наших магазинах.

— Роза, чего, на ваш взгляд, сегодня хотят жители республики? Какие надежды возлагают на новую партию?

— Многие вообще не ходят на выборы, потому что не видят смысла. Сейчас в обществе есть серьезный запрос на обновление. Казалось бы, парадокс. На самом деле — все логично: старые партии не отвечают на современные запросы. Они застряли в прошлом. Нужны Новые люди в политике.