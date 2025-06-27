Кандидат от ЛДПР представил в ЦИК РТ документы для выдвижения на выборах Раиса

Кандидат от Татарстанского регионального отделения ЛДПР Руслан Юсупов подал в Центральную избирательную комиссию республики пакет документов для участия в выборах Раиса Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Документы были переданы в присутствии председателя Центризбиркома Татарстана Андрея Кондратьева и членов рабочей группы ЦИК РТ по приему документов от кандидатов.

Андрей Кондратьев подчеркнул, что процесс выдвижения проходит в соответствии с законодательством и Календарным планом, в условиях прозрачности и открытости. По его словам, каждый из кандидатов получает равные возможности для участия в избирательной кампании. Он напомнил, что этап выдвижения продлится до 18:00 11 июля.

«Уверен, впереди интересная, конкурентная избирательная кампания», – отметил Кондратьев.

Ранее, 23 июня, Руслан Юсупов был выдвинут кандидатом на выборах Раиса Татарстана в рамках внеочередной конференции регионального отделения ЛДПР. Голосование состоится в единый день голосования – 14 сентября.