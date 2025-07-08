Кандидат от КПРФ подал в ЦИК РТ документы для выдвижения на выборах Раиса

Сегодня в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан поступили документы для выдвижения Хафиза Миргалимова на должность Раиса республики. Кандидат выдвинут региональным отделением КПРФ. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Все документы были переданы в срок, установленный избирательным законодательством. После проверки комплектности рабочая группа ЦИК РТ выдала кандидату письменное подтверждение о приеме.

На данный момент продолжается этап выдвижения кандидатов. Он завершится 11 июля в 18:00. Следующим этапом станет регистрация, для которой необходимо предоставить в том числе подписи 384 депутатов представительных органов муниципальных образований, из них не менее 96 – от муниципальных районов и городских округов.

Напомним, что выборы Раиса Татарстана состоятся 14 сентября 2025 года. Помимо выборов Раиса Татарстана, в этот день состоятся довыборы в Государственный Совет РТ по Мелекесскому избирательному округу №18 и выборы более 7,6 тыс. муниципальных депутатов.

По данным ЦИК РТ, со своим кандидатом определилось татарстанское отделение ЛДПР, выдвинув на выборы Раиса РТ своего координатора, депутата Госсовета РТ Руслана Юсупова. Татарстанское отделение КПРФ предложило кандидатуру своего лидера Хафиза Миргалимова, а Российская партия пенсионеров за социальную справедливость – председателя правления регионального отделения Виталия Смирнова. От «Единой России» на выборы выдвинули действующего Раиса Татарстана Рустама Минниханова.