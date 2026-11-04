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СВО 4 ноября 2026 14:14

Кандидат из Башкортостана объяснил, почему подписал контракт в Африку в Казани

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Кандидат из Башкортостана объяснил, почему подписал контракт в Африку в Казани
Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Кандидат на службу по контракту в Африканский корпус, приехавший из Башкортостана, объяснил, почему выбрал это подразделение и Татарстан как точку отправки. Мужчина признался, что еще не успел себе выбрать позывной, он хочет получить его уже на службе от товарищей.

«Во-первых, в Казани один из немногих пунктов отбора, где можно заключить контракт в Африканский корпус. Во-вторых, здесь надежные условия и хороший, отзывчивый коллектив, который помогает устроиться на всех этапах. Поэтому и приехал оформляться в Татарстан. Ну и плюс это недалеко, соседняя республика, друзья все-таки», – рассказал кандидат.

Мужчина отметил, что для него Африканский корпус – это серьезное подразделение, которое выполняет серьезные задачи.

«Здесь будет чему научиться, а в будущем я планирую подниматься по карьерной лестнице. У каждого здесь свои цели и я не исключение. В моем решении играют разные факторы, и личная история, и все-таки хочется помогать людям, быть полезным стране и обществу», – дополнил он.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Также можно обратиться в центр «Батыр», тел: 7 800 222 59 00. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

#африканский корпус
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