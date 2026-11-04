Кандидат из Башкортостана объяснил, почему подписал контракт в Африку в Казани

Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Кандидат на службу по контракту в Африканский корпус, приехавший из Башкортостана, объяснил, почему выбрал это подразделение и Татарстан как точку отправки. Мужчина признался, что еще не успел себе выбрать позывной, он хочет получить его уже на службе от товарищей.

«Во-первых, в Казани один из немногих пунктов отбора, где можно заключить контракт в Африканский корпус. Во-вторых, здесь надежные условия и хороший, отзывчивый коллектив, который помогает устроиться на всех этапах. Поэтому и приехал оформляться в Татарстан. Ну и плюс это недалеко, соседняя республика, друзья все-таки», – рассказал кандидат.

Мужчина отметил, что для него Африканский корпус – это серьезное подразделение, которое выполняет серьезные задачи.

«Здесь будет чему научиться, а в будущем я планирую подниматься по карьерной лестнице. У каждого здесь свои цели и я не исключение. В моем решении играют разные факторы, и личная история, и все-таки хочется помогать людям, быть полезным стране и обществу», – дополнил он.