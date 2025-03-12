Канделаки резко высказалась о приговоре экс-президенту Грузии Саакашвили

Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим. Об этом заявила гендиректор ТНТ и замгендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки, комментируя приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

«Я ждала этого 16 лет. Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим», - написала она в своем телеграм-канале, добавив, что дождалась данного приговора.

Как подчеркнула Канделаки в посте, ранее она говорила Саакашвили, что тот станет пылью в истории Грузии. Подлецам не место в Пантеоне и главном кафедральном патриаршем соборе Грузинской Православной Церкви Светицховели, отметила она.

«Об одном жалею, что мама эту новость с утра сама не прочитала. Мама, там, где сейчас ты, скажи всем, что правда восторжествовала», - добавила Канделаки в посте.

Напомним, что в 2020 году Канделаки рассказывала о сексуальных домогательствах со стороны Саакашвили, причем, с ее слов, тогда дело чуть не дошло до драки, пишет РИА «Новости».

Недавно Тбилисский горсуд приговорил Саакашвили по делу о растрате госсредств к девяти годам тюрьмы. Экс-президенту предъявили это обвинение в данном нарушении в 2014-м. Инцидент прославился, как «Дело пиджаков», поскольку, согласно материалам дела, политик купил на украденные деньги (более 3,2 млн долларов) пиджаки, пальто, наручные часы, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие авто и самолет, пишет РИА «Новости».

В итоге в 2021-м Саакашвили задержали в Грузии. Всего на него завели пять уголовных дел, на рассмотрении у Тбилисского горсуда сейчас находится три дела – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 2007-м и о незаконном пересечении границы. Ожидается, что 14 марта ему вынесут приговор по делу о незаконном пересечении границы.