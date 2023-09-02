news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 2 сентября 2023 22:28

Канцлер ФРГ Шольц получил травму во время пробежки

Скопировать ссылку

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ударился лицом во время пробежки. Из-за травмы все мероприятия, намеченные в его графике на воскресенье, были отменены. Об этом сообщает Frankfurter Rundschau.

«В субботу с федеральным канцлером произошел несчастный случай во время занятий спортом, он чувствует себя не очень хорошо, и, к сожалению, все мероприятия пришлось отменить», — заявил газете однопартиец Шольца — глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот.

Так, в числе прочих отменена встреча канцлера с жителями города Херинген в земле Гессен.
Ожидается, что Шольц сможет вернуться к привычному графику работы с понедельника.

#Олаф Шольц #травма
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное