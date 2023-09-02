Канцлер ФРГ Шольц получил травму во время пробежки

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ударился лицом во время пробежки. Из-за травмы все мероприятия, намеченные в его графике на воскресенье, были отменены. Об этом сообщает Frankfurter Rundschau.

«В субботу с федеральным канцлером произошел несчастный случай во время занятий спортом, он чувствует себя не очень хорошо, и, к сожалению, все мероприятия пришлось отменить», — заявил газете однопартиец Шольца — глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот.

Так, в числе прочих отменена встреча канцлера с жителями города Херинген в земле Гессен.

Ожидается, что Шольц сможет вернуться к привычному графику работы с понедельника.