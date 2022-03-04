news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
4 марта 2022  08:10

Канцлер ФРГ рассказал, что Путин не обещал не проводить спецоперацию на Украине

news_top_970_100

При разговоре с Президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Олаф Шольц не получал обещаний не проводить спецоперацию на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

Таким образом Шольц ответил на высказывание ведущей, отметившей, что Путин обманул Шольца и не исполнил данное обещание. «Я не раскрываю секрета, повторю то, что я сказал сразу же по окончании долгого разговора с Президентом Путиным на совместной пресс-конференции. Я дал ясно понять, что такого заявления, что этого не произойдет, не было», — напомнил представитель ФРГ.

Специальная военная операция на Украине была развернута утром 24 февраля, после того как ДНР и ЛНР обратились к России за помощью в отражении украинских атак. Тремя днями ранее, 21 февраля, Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости народных республик.

#спецоперация #Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное