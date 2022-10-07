Канцлер Австрии снова отказался поставлять летальное оружие Киеву

Киев не получит летальное оружие от Австрии, страна будет продолжать поставлять шлемы и бронежилеты для солдат ВСУ. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает РИА Новости.

«Мы поставляем защитное оборудование — шлемы, жилеты, не летальное оружие. Этой линии мы продолжим придерживаться», — ответил Нехаммер на вопрос журналистов о возможном участии Австрии в подготовке украинских войск.

Напомним, 17 октября ЕС планирует запустить тренировочную миссию для военных Украины. Об этом в своем блоге сообщал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. При этом он заявил, что Евросоюз готов добиваться дипломатического решения конфликта на Украине, «если позволят обстоятельства».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.