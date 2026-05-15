Канцеров подписал контракт новичка с клубом НХЛ

Экс-форвард «Металлурга» Роман Канцеров подписал контракт новичка с клубом из НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» до конца сезона 2028/29. Ранее 21-летний нападающий расторг контракт с магнитогорским клубом.

Роман Канцеров является воспитанником «Металлурга» и выступал за магнитогорскую команду МХЛ «Стальные лисы». За основную команду в КХЛ он дебютировал с сезона 2022/23. На драфте НХЛ 2023 года он был выбран «Чикаго» под общим 44-м номером.

В 2024 году в составе «Металлурга» Канцеров стал обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем регулярном чемпионате «Магнитка» победила в турнире и в Восточной конференции. В «регулярке» Канцеров провел 63 матча и заработал 64 (36+28) очка.

В розыгрыше плей-офф «Металлург» дошел до полуфинала, где вылетел от «Ак Барса» со счетом 1-4 в серии. Канцеров отметился четырьмя шайбами и четырьмя передачами в 15 играх.