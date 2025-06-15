Канчельскис оценил Казань в качестве места проведения матча за Суперкубок России

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Казань является правильным выбором для проведения финального матча за Суперкубок России. Таким мнением поделился бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис.

«Казань — отличный город с хорошими людьми. Там великолепный стадион. Я считаю, что правильный выбор. Хотел бы пожелать удачи двум командам, провести хорошую игру, хорошо начать сезон. Самое главное, чтобы было без травм», — приводит его слова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что матч за Суперкубок пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 12 июля.

В матче за Суперкубок «Краснодар» сыграет в качестве победителя МИР Российской премьер‑лиги, ЦСКА — обладателя Кубка России. Встреча запланирована на 12 июля.

Напомним, действующим обладателем Суперкубка России является «Зенит». В минувшем году команда Сергея Семака победила «Краснодар» (4:2) в игре за трофей.

«Ак Барс Арена» является домашним стадионом казанского «Рубина». Команда Рашида Рахимова в завершившемся чемпионате страны заняла седьмое место в таблице РПЛ.