news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 15 июня 2025 17:03

Канчельскис оценил Казань в качестве места проведения матча за Суперкубок России

Читайте нас в
Телеграм
Канчельскис оценил Казань в качестве места проведения матча за Суперкубок России
Фото: fckrasnodar.ru

Казань является правильным выбором для проведения финального матча за Суперкубок России. Таким мнением поделился бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис.

«Казань — отличный город с хорошими людьми. Там великолепный стадион. Я считаю, что правильный выбор. Хотел бы пожелать удачи двум командам, провести хорошую игру, хорошо начать сезон. Самое главное, чтобы было без травм», — приводит его слова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что матч за Суперкубок пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 12 июля.

В матче за Суперкубок «Краснодар» сыграет в качестве победителя МИР Российской премьер‑лиги, ЦСКА — обладателя Кубка России. Встреча запланирована на 12 июля.

Напомним, действующим обладателем Суперкубка России является «Зенит». В минувшем году команда Сергея Семака победила «Краснодар» (4:2) в игре за трофей.

«Ак Барс Арена» является домашним стадионом казанского «Рубина». Команда Рашида Рахимова в завершившемся чемпионате страны заняла седьмое место в таблице РПЛ.

#футбол #Рубин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Абсолютным батыром Федерального Сабантуя стал уроженец Татарстана

Абсолютным батыром Федерального Сабантуя стал уроженец Татарстана

14 июня 2025
Самая короткая в этом году рабочая неделя будет у татарстанцев в ноябре

Самая короткая в этом году рабочая неделя будет у татарстанцев в ноябре

15 июня 2025