Канчельскис объяснил, почему «Зенит» - главный фаворит на чемпионство РПЛ в новом сезоне

Фото: fc-zenit.ru

Бывший футболист Андрей Канчельскис оценил вероятность того, что «Зенит» возьмет чемпионство РПЛ в сезоне 2025/26.

«Зенит» никому не даст шансов стать чемпионом в новом сезоне. Все-таки 100-летие – так и будут его переносить, пока не выиграют. «Краснодару» же надо доказать свой уровень. Бывает такое, что команда может стать чемпионом один раз. Вот если выиграют в этом сезоне, тогда будут считаться классной командой», – сказал Канчельскис «Чемпионату».

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом РПЛ впервые в истории стал «Краснодар» с 67 очками. «Зенит» финишировал вторым с 66 баллами.

Новый сезон стартует 18 июля 2025 года. В первом матче сыграют московское «Динамо» с «Балтикой». Встреча состоится в 20:30 по мск.