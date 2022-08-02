Канчельскис о жене Федуна: «Женщин нельзя подпускать к футболу — об этом знают все»

Бывший футболист сборной России и британского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал Зарему Салихову, жену владельца «Спартака» Леонида Федуна.

По словам Канчельскиса, женщин вообще нельзя подпускать к футболу.

«Зареме дали шанс, но что-то подвижек совсем нет. Она уничтожает и убивает «Спартак», а потом рассказывает сказки. Приглашает дилетантов и жуликов. Считает, что это правильно. А потом высказывает людям, которые добились успехов. У человека что-то не получается, и он хочет перевалить всю вину на других людей — в таком случае дай шанс другим. Она посчитала, что все вокруг виноваты, а она — нет. Так не бывает.

Женщин вообще нельзя подпускать к футболу — об этом знают все. Но Зарема и Смородская продолжают рассказывать сказки. Иногда срабатывает рефлекс защиты, который есть у каждого человека. Защищаешься до последнего вместо того, чтобы признать правду. Но в этом ничего страшного нет — тебя же за это не повесят», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».