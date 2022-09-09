Канчельскис: Кварацхелия вовремя уехал из России

Бывший игрок сборной СССР, «Манчестер Юнайтед», «Фиорентины» Андрей Канчельскис высоко оценил дебют грузинского хавбека «Наполи» Хвичи Кварацхелии в чемпионате Италии. Напомним, что футболист ранее выступал за казанский «Рубин».

«Что значит будет ли Хвича в топ клубе, если будет дальше так играть? А «Наполи» не топ клуб? У неаполитанцев всегда была отличная команда, которая считалась одной из лучших европейских команд. Я рад, что у Кварацхелии получается, потому что Серия А очень специфичный чемпионат и не всем там удается заиграть. Хочу пожелать ему удачи в Италии. Он вовремя уехал из России и это правильно, что он рискнул и решил попробовать себя в топовом европейском чемпионате», – цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

В этом сезоне 21-летний Хвича провел за «Наполи» 6 матчей, забив четыре гола и сделав две результативные передачи, клуб возглавляет турнирную таблицу серии «А», Кварацхелия лидирует в гонке бомбардиров и сегодня был признан лучшим игроком турнира в августе.