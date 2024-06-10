Канал «Татар-информа» в «Дзене» набрал уже более 30 тыс. подписчиков

На канал «Татар-информа» в «Дзене» подписались уже свыше 30 тыс. человек. На этой площадке агентство публикует только лонгриды: аналитические статьи, вызывающие интерес репортажи, истории и интервью. Также здесь размещаются видеоролики.

За последний год материалы издания были показаны читателям «Дзена» более 60 млн раз. Они набрали 5 млн дочитываний и просмотров видео. При этом публикации «Татар-информа» собрали 205 тыс. реакций и 24 тыс. комментариев. Читатели также свыше 9 тыс. раз поделились материалами агентства друг с другом.

Наиболее читаемыми публикациями «Татар-информа» в «Дзене» за последний месяц стали следующие материалы:

Новый министр обороны и Татарстан: чего стоит ожидать республике от Андрея Белоусова? — статью прочитали 23 496 человек;

«Что бы ни происходило, наш долг — защищать Родину»: история контрактника из Татарстана — материал заинтересовал 20 958 читателей;

Смолов в ЦСКА, алименты на пути Сафонова в Париж и увядающий Газинский: трансферный гид РПЛ — обзор набрал 18 922 прочтения;

«С ним я светилась, теперь этот свет погас»: жена бойца СВО о том, как пережила потерю — история супруги бойца нашла отклик у 17 003 подписчиков;

«В исламе нет понятия поминок как такового»: хазрат о суевериях про похороны — выпуск спецпроекта «Чай с хазратом» вызвал интерес у 13 587 пользователей.

Подписывайтесь на канал «Татар-информа» в «Дзене».