Канал Минобрнауки Татарстана появился в мессенджере MAX

Министерство образования и науки Республики Татарстан запустило официальный канал в национальном мессенджере MAX.

«Теперь вся актуальная информация о развитии образования, науки, инноваций, а также о реализации национальных проектов и республиканских государственных программ будет доступна жителям Татарстана напрямую в удобном цифровом формате», – отметили в пресс-службе ведомства.

Подписчики канала смогут первыми узнавать о новостях в сфере образования, образовательных инициативах, конкурсах и программах поддержки талантливой молодежи. Кроме того, на канале будут публиковаться сведения о мероприятиях и новых возможностях для учебы и профессионального роста.

Подписаться на канал Минобрнауки Татарстана можно по ссылке.