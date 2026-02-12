Канал «Миллиард.Татар» стал самым популярным среди блогов о татарской истории на «Дзене»

Инфографика предоставлена изданием «Миллиард.Татар»

Канал «Миллиард.Татар» стал самым популярным среди пабликов про татарскую историю, существующих на платформе «Яндекс.Дзен». Число подписчиков канала превысило 20 тыс. человек.

«Тот факт, что нас читают десятки тысяч людей, доказывает: наша работа нужна, важна и интересна», – заметили в редакции издания и поблагодарили подписчиков.

В редакции также добавили, что именно поддержка, комментарии и живой интерес к публикациям со стороны читателей помогли «Миллиарду.Татар» стать лидером в этой нише.