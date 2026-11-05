Канадское министерство: Россия не может быть представлена в международном спорте

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Министерство наследия Канады выступило с заявлением, в котором подтвердило неизменность позиции страны в отношении участия российских спортсменов в международных соревнованиях. По мнению ведомства, на данный момент Россия не может быть представлена в мировом спорте.

«Наша позиция остаётся неизменной: Россия сейчас не может быть представлена в международном спорте. <...> Канада последовательно выступает против участия спортсменов, представляющих Россию и Беларусь, под их национальными флагами, символами, цветами или гимнами в международных спортивных соревнованиях и утверждает, что ни одна из этих стран не должна быть официально представлена в международном спорте до тех пор, пока Россия продолжает спецоперацию при соучастии Белоруссии».

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна не допустит российских и белорусских хоккеистов к участию в молодёжном чемпионате мира, который пройдёт в декабре в Альберте. Канада намерена использовать иммиграционное законодательство для ограничения въезда спортсменов и официальных лиц, выступающих под национальным флагом.

Это решение было принято после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские сборные к соревнованиям. ИИХФ выразила разочарование решением, но признала необходимость его исполнения, отметив при этом сохраняющиеся логистические и безопасностные сложности.

Напомним, что ряд европейских стран, включая Норвегию, Данию, Швецию и Чехию, также заявили об отказе играть против России на чемпионате мира 2027 года в Германии.