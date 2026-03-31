news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 31 марта 2026 15:47

Канадский защитник минского «Динамо»: «Матчи плей-офф в КХЛ похожи на игры НХЛ»

Читайте нас в
Телеграм
Канадский защитник минского «Динамо»: «Матчи плей-офф в КХЛ похожи на игры НХЛ»
Фото: пресс-служба ХК "Динамо-Минск"

Защитник минского «Динамо» Тай Смит поделился впечатлениями от победы своей команды в первом раунде Кубка Гагарина над московскими одноклубниками (4-0) и сравнил уровень плей-офф в Континентальной хоккейной лиге с заокеанским.

Канадский хоккеист высоко оценил соперника и выделил ключевого игрока в составе своей команды. «„Динамо“ – очень сильная команда. Серия была очень равной, два матча решились в овертайме. Я очень рад и горжусь нашей командой, что мы смогли выиграть все эти четыре матча. Думаю, в нашем успехе было много факторов, но особенно хорошо сыграл наш вратарь Зак Фукале – он стал ключевым фактором», – заявил Смит ТАСС.

Говоря о характере игр, защитник отметил высокий уровень борьбы в КХЛ. «Матчи плей-офф в КХЛ похожи на игры Национальной хоккейной лиги. Идет очень серьёзная борьба на всех участках льда, исход решают маленькие детали», – сказал он.

Сейчас «Динамо» ожидает соперника по второму раунду. Смит подчеркнул, что это отличает плей-офф КХЛ от НХЛ, где сетка известна заранее. «Сейчас надо немножко отдохнуть и готовиться к следующему раунду, мы пока не думаем о том, с кем будем играть. Тут есть разница с НХЛ, потому что мы не знаем, с кем будем играть, но, кто бы ни был в соперниках, мы должны быть готовы», – добавил защитник.

#кхл #плей-офф КХЛ #кубок гагарина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

30 марта 2026
Алексей Песошин провел очередное заседание Совета директоров «Сетевой компании»

Алексей Песошин провел очередное заседание Совета директоров «Сетевой компании»

30 марта 2026
Новости партнеров