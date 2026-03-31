Канадский защитник минского «Динамо»: «Матчи плей-офф в КХЛ похожи на игры НХЛ»

Защитник минского «Динамо» Тай Смит поделился впечатлениями от победы своей команды в первом раунде Кубка Гагарина над московскими одноклубниками (4-0) и сравнил уровень плей-офф в Континентальной хоккейной лиге с заокеанским.

Канадский хоккеист высоко оценил соперника и выделил ключевого игрока в составе своей команды. «„Динамо“ – очень сильная команда. Серия была очень равной, два матча решились в овертайме. Я очень рад и горжусь нашей командой, что мы смогли выиграть все эти четыре матча. Думаю, в нашем успехе было много факторов, но особенно хорошо сыграл наш вратарь Зак Фукале – он стал ключевым фактором», – заявил Смит ТАСС.

Говоря о характере игр, защитник отметил высокий уровень борьбы в КХЛ. «Матчи плей-офф в КХЛ похожи на игры Национальной хоккейной лиги. Идет очень серьёзная борьба на всех участках льда, исход решают маленькие детали», – сказал он.

Сейчас «Динамо» ожидает соперника по второму раунду. Смит подчеркнул, что это отличает плей-офф КХЛ от НХЛ, где сетка известна заранее. «Сейчас надо немножко отдохнуть и готовиться к следующему раунду, мы пока не думаем о том, с кем будем играть. Тут есть разница с НХЛ, потому что мы не знаем, с кем будем играть, но, кто бы ни был в соперниках, мы должны быть готовы», – добавил защитник.