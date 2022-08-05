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Ру Тат
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Экономика
5 августа 2022  08:42

Канадский министр: ФРГ зря надеется на украинский транзит, он не заменит «Северный поток»

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Транзит российского газа через Украину не сможет заменить для ФРГ «Северный поток», поэтому она зря полагается на этот вариант. Об этом со ссылкой на главу Минприроды Канады Джонатана Уилкинсона сообщает Bloomberg.

Таким образом министр ответил на критику Киева, возмущенного тем, что Оттава передала Берлину турбину для «Северного потока». Напомним, что Германию газоперекачивающий агрегат затем так и не покинул.

«Суть заключается в том, что ожидаемый поток [газа] в Германию по трубопроводу, следующему из России через Украину, был бы значительно меньше того, который [шел] бы по „Северному потоку“», — приводит слова Уилкинсона ТАСС.

«Это неправда, что Украина не может заместить газовые поставки в Германию», — заметила в ответ посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.

С 27 июля поставки газа по «Северному потоку» упали до 20% от максимальной мощности. Причиной стали проблемы с возвратом турбины, направленной для ремонта в Монреаль. Еще один агрегат также был отключен из-за необходимости ремонта. Таким образом, рабочей осталась одна из трех турбин газопровода.

Как подчеркнул ранее Президент России Владимир Путин, Москва не использует нефть и газ в качестве оружия для решения политических вопросов. Так, проблемы с поставками газа возникли исключительно из-за антироссийских санкций, препятствующих ремонту и возврату турбин, а также запуску газопровода «Северный поток — 2».

#Северный поток #германия
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