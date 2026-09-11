Канадский форвард «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио прибыл в Уфу

Фото: ХК "Салават Юлаев"

Новичок «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио прилетел в Уфу. 23-летний канадский нападающий, подписавший однолетний контракт с клубом 25 августа, прибыл в расположение команды в пятницу утром . В аэропорту легионера встретили представители клуба и болельщики, после чего хоккеист примерил игровую форму «Салавата» .

В прошлом сезоне Маджио выступал за фарм-клуб «Нью-Йорк Айлендерс» в АХЛ, где провёл 63 матча и набрал 33 (12+21) очка . Всего в АХЛ на его счету 187 игр и 81 (35+46) балл . По данным «Ъ-Уфа», зарплата канадца в Уфе составит 40 млн рублей в год . Он стал пятым легионером команды .

Ранее Маджио объяснил, почему выбрал «Салават»: ключевую роль сыграл разговор с главным тренером Виктором Козловым. Ожидается, что форвард примет участие в ближайшем матче команды.