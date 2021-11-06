Канадский форвард «Ак Барса» о своем покере: «Сегодня шайба начала залетать»

Канадский нападающий казанского «Ак Барса» Джордан Уил прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над «Автомобилистом» (5:4), в которой он оформил покер — первый для команды с 2009 года.

Уил заметил, что ему удалось добиться поставленной ранее цели: «Прорвало, я давно ждал голов, наше звено за последние полтора месяца создало столько моментов, и сегодня шайба начала залетать. Я считаю, что сработал накопительный эффект, так бывает в хоккее — иногда игра не награждает тебя за работу, а потом в одном матче всё сходится».

Джордж вспомнил, что в последний раз покер он забивал на молодежном уровне: «На молодежном уровне забивал четыре, потом была пара хет-триков, но довольно давно. Очень крутое ощущение, но я рад, что мы выиграли перед перерывом, уходим на отдых на хорошей ноте. Надеюсь, сможем развить эту игру и хорошо подготовимся к следующей части чемпионата».

Уил надеется улучшить свою игру: «Хах, Морозов (покер 2009 года) — легенда для города и клуба, а я только приехал. Надеюсь, смогу улучшать свою игру в КХЛ, буду работать как можно больше, чтобы помочь команде выиграть Кубок [Гагарина]. „Ак Барс“ — побеждающий клуб, я приехал за Кубком, и уверен, что наша команда может этого добиться. Я часто вижу Морозова на базе — там много победных фотографий, но я не очень много о нем знаю».

В игре форвард не думал о счете своих голов: «Не было какого-то момента, я просто был рад забить первый гол, потому что очень давно не забрасывал. После стольких созданных моментов забить было очень приятно, и второй гол был важным для команды, потому что реализовали большинство. После этого я просто играл, искал возможности и пытался реализовать их».

Дома за ним следят, признался Уил: «Да, я проверил телефон — насколько человек смотрели игру. Жду возможности поговорить с кем-нибудь».

Все свои голы Джордан назвал разными: «Все получились разными. В первой Кирилл Петров и Даниил Тарасов отлично задавили защитку и отдали передачу, вторая пошла в большинстве. Наверное, назову вторую, потому что нам было сложно реализовать большинство, это важный момент».

Канадец также рассказал, что его отцу понравилось в Казани: «Всё было замечательно, и гостеприимство, и уровень работы клуба, для него это было невероятным приключением. И ему настолько понравилось, что летом он хочет приехать сюда жить вместе с мамой. Казань — отличный город, он не очень большой, но в нем всё есть».