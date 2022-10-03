Канадский экс-игрок «Ак Барса» Уил: «Невеста хотела остаться в Казани, но из дома давили»

Бывший нападающий «Ак Барса» Джордан Уил, ныне выступающий в составе «Динамо», рассказал о том, как он покинул казанский клуб и желании его невесты остаться в столице Татарстана до конца плей-офф.

«Моя невеста и в прошлом сезоне выбиралась в Россию, правда, это заняло достаточно много времени, она приехала только в декабре. Потом вернулась домой, потому что я уехал на Олимпиаду, потом снова приехала ко мне. После конца регулярки ситуация в мире завертелась, она была со мной в Казани в плей-офф, но ей постоянно звонили из дома, говорили возвращаться назад. Мы обсуждали с ней этот вопрос, ей было комфортно в Казани, и она хотела остаться до конца плей-офф. Но из дома давили, и мы решили, что ей лучше уехать. Но ей очень понравилась Казань, и Москва тоже нравится.

По сравнению с весной давление немного снизилось. Вернувшись домой, я объяснил ситуацию родным и друзьям, рассказал, что там было. Что мы жили в Казани, ходили по торговым центрам, по ресторанам, что всё было нормально. Они-то думали, что нас там держат запертыми в домах, а у нас всё в порядке», – цитирует Уила «Чемпионат».

Напомним, Джордан Уил покинул «Ак Барс» этим летом. В минувшем сезоне в составе «барсов» канадец набрал 32 (12+20) очка в 42 матчах при показателе полезности -1.