Канада ввела санкции против Януковича и еще 23 человек

МИД Канады объявил о расширении санкционного списка. В него вошли 24 физических и 17 юридических лиц. В черный список попали, в числе прочих, экс-президент Украины Виктор Янукович, блогер, автор телеграм-канала о спецоперации Юрий Подоляка, бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, министр культуры Херсонской области Александр Кузьменко и другие.

В сообщении на сайте ведомства заявляется, что включенные в список люди и организации «пытаются уничтожить украинские культурные объекты, институты и украинскую самобытность».

Рестрикции также распространили на Минкульт Крыма и Херсонской области, министерства образования и науки Запорожской и Херсонской областей, Минспорта Запорожской области, а также музеи и СМИ.

Кроме того, под санкции попали волонтеры благотворительного фонда «Донбасс», союз добровольцев Донбасса, приазовское казачье войско и другие объединения.

Напомним, в апреле Канада включила в санкционный список 254 российские организации, в их числе – три IT-компании Татарстана.