Канада ввела санкции против трех судов Москвы и 15 физлиц из России

Власти Канады ввели новые санкции против России – ограничения затронули три московских суда и 15 российских физлиц. Информация появилась на сайте канадского Правительства.

В пояснении к списку говорится, что рестрикции коснулись «трех организаций, которые были непосредственно причастны к нарушениям прав человека и спонсируемому государством насилию». Под ограничения попали Московский городской, а также Басманный и Хамовнический районные суды.

В стоп-лист власти Канады включили 15 человек – бывших и нынешних высокопоставленных чиновников из Кабмина РФ, а также высокопоставленных должностных лиц судебной системы и СК.