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Канада ввела санкции против трех судов Москвы и 15 физлиц из России
Власти Канады ввели новые санкции против России – ограничения затронули три московских суда и 15 российских физлиц. Информация появилась на сайте канадского Правительства.
В пояснении к списку говорится, что рестрикции коснулись «трех организаций, которые были непосредственно причастны к нарушениям прав человека и спонсируемому государством насилию». Под ограничения попали Московский городской, а также Басманный и Хамовнический районные суды.
В стоп-лист власти Канады включили 15 человек – бывших и нынешних высокопоставленных чиновников из Кабмина РФ, а также высокопоставленных должностных лиц судебной системы и СК.
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