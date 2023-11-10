Канада ввела санкции против певицы Жасмин, РЕН ТВ и газеты «Известия»

Правительство Канады ввело санкции против девяти россиян и шести юридических лиц. Информация появилась на сайте канадского Министерства иностранных дел.

«Эти лица активно распространяли российскую дезинформацию и пропаганду о продолжающемся вторжении на Украину, начиная с вторжения и незаконной оккупации Крыма», – говорится в пояснении к изменениям.

В стоп-лист вошли певица Жасмин, советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий, президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и др.

Среди организаций, против которых ввели санкции, – газеты «Известия», Russia Beyond, «Парламенсткая газета», РЕН ТВ, Институт государства и права РАН.

Санкционное давление на Россию в разы увеличилось после начала спецоперации, о котором объявил в феврале 2022 года Президент Владимир Путин.