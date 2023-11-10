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Канада ввела санкции против певицы Жасмин, РЕН ТВ и газеты «Известия»
Правительство Канады ввело санкции против девяти россиян и шести юридических лиц. Информация появилась на сайте канадского Министерства иностранных дел.
«Эти лица активно распространяли российскую дезинформацию и пропаганду о продолжающемся вторжении на Украину, начиная с вторжения и незаконной оккупации Крыма», – говорится в пояснении к изменениям.
В стоп-лист вошли певица Жасмин, советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий, президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и др.
Среди организаций, против которых ввели санкции, – газеты «Известия», Russia Beyond, «Парламенсткая газета», РЕН ТВ, Институт государства и права РАН.
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