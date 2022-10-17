Канада ввела санкции против канала «Звезда» и актеров Безрукова, Машкова и Певцова

Канада расширила санкции против России. Рестрикции коснулись 34 физлиц и одного юрлица из РФ, причиной попадания в санкционный лист называется «распространении дезинформации». Об этом сообщает РИА Новости.

«Канада внесла дополнения... чтобы добавить еще 34 физических лица и одно юрлицо», — сказано в заявлении Правительства страны.

Так, ограничения введены против телеканала «Звезда», помощника Президента РФ Владимира Мединского. Также в списке — актеры Сергей Безруков, Владимир Машков, Дмитрий Певцов и Николай Чиндяйкин.

Меры коснулись, в числе прочих, и. о. директора канала ТНТ Тины Канделаки, телеведущей «России 1» Наили Аскер-заде, спортивного комментатора и советника гендиректора «России» Дмитрия Губерниева.

Также власти Канады ввели санкции против корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, ведущей телеканала «Россия» Марии Ситтель, замгендиректора «Первого канала» Кирилла Клейменова, а также пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева.

Санкционное давление на Россию увеличилось после начала спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.