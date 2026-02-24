news_header_top
Экономика 24 февраля 2026 19:52

Канада ввела санкции против 21 человека и 53 компаний из РФ

Правительство Канады объявило о новых санкциях против России. Как следует из сообщения Министерства национальной обороны Канады, ограничения затронут 21 физическое лицо и 53 российские организации, сообщает «ТАСС».

Помимо этого, под санкции попадут 100 судов. Отдельным решением Оттава снизит предельную цену на российскую нефть – с 47,6 до 44,1 доллара за баррель.

С 2014 года Канада внесла в санкционные списки 3,3 тысячи физических и юридических лиц, а также 500 судов.

#санкции против россии #канада
