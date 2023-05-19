Канада расширила санкции против России, в список попал и казанский завод «Элекон»

Власти Канады внесли в санкционный список против России еще 73 физических и юридических лиц. Об этом сообщается на сайте Правительства страны.

Так, ограничения коснулись 17 физических и 18 юридических лиц, которые « связаны с российскими компаниями, которые поставляют военные технологии и ноу-хау для Вооруженных сил России», и 30 физических и 8 юридических лиц, «причастных к продолжающимся нарушениям прав человека в России, включая передачу и опеку над украинскими детьми в Россию».

Так, в стоп-лист включены Генпрокуратура, Минпросвещения РФ, «Деловая Россия», Всероссийский студенческий корпус спасателей, Народный фронт «За Россию», «Универсалмаш», Корпорация космических систем специального назначения «Комета», а также казанский з авод «Элекон» и пр.

Из физлиц в черный список попали глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, глава Росатома Алексей Лихачев, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, губернатор Московской области Андрей Воробьев и др.

Ранее в апреле Канада ввела санкции против Раиса РТ Рустама Минниханова.