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Канада расширила санкции против России, в список попал и казанский завод «Элекон»
Власти Канады внесли в санкционный список против России еще 73 физических и юридических лиц. Об этом сообщается на сайте Правительства страны.
Так, ограничения коснулись 17 физических и 18 юридических лиц, которые «связаны с российскими компаниями, которые поставляют военные технологии и ноу-хау для Вооруженных сил России», и 30 физических и 8 юридических лиц, «причастных к продолжающимся нарушениям прав человека в России, включая передачу и опеку над украинскими детьми в Россию».
Так, в стоп-лист включены Генпрокуратура, Минпросвещения РФ, «Деловая Россия», Всероссийский студенческий корпус спасателей, Народный фронт «За Россию», «Универсалмаш», Корпорация космических систем специального назначения «Комета», а также казанский завод «Элекон» и пр.
Из физлиц в черный список попали глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, глава Росатома Алексей Лихачев, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, губернатор Московской области Андрей Воробьев и др.
Ранее в апреле Канада ввела санкции против Раиса РТ Рустама Минниханова.
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