Канада передаст Украине четыре танка Leopard 2. О решении, принятом Правительством страны, заявила сегодня глава Минобороны Канады Анита Ананд.

«Сегодня я объявляю, что Канада поставит Украине четыре танка Leopard 2 в ближайшие недели», — приводит ее слова ТАСС.

По словам министра, обучением украинских военных займутся канадские инструкторы. Она допустила, что это не последние танки, переданные Оттавой Киеву.

По ее словам, при поставках танков будет учитываться боеспособность ВС Канады. Так, четыре Leopard 2 будут максимально быстро заменены аналогичными либо другими моделями.

Напомним, накануне власти Германии заявили о поставках Украине 14 танков Leopard 2, а Вашингтон — 31 танка Abrams. В общей сложности, Украина в ближайшее время получит порядка сотни современных западных танков. Кроме того, ФРГ разрешили другим странам передавать Киеву танки немецкого производства.