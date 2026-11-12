Канада отказала российским хоккеистам в визах на МЧМ-2027

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Министр спорта Канады Адам ван Куверден прокомментировал решение Оттавы не выдавать визы хоккеистам молодежной сборной России для участия в МЧМ-2027.

Ранее правительство Канады официально уведомило Федерацию хоккея Канады и ИИХФ о том, что российским спортсменам будет отказано во въезде.

По словам ван Кувердена, министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства будет принимать меры для индивидуальной оценки и предотвращения въезда в Канаду российских и белорусских спортсменов и официальных лиц, которые намереваются участвовать в соревнованиях, — независимо от наличия уже действующих виз.

Министр подчеркнул, что эти меры не направлены против российского и белорусского народов. По его словам, задача состоит в том, чтобы не допустить использования правительствами России и Беларуси международных спортивных мероприятий в Канаде как площадок для демонстрации государственной позиции, политической легитимности и пропаганды.

Канада придерживается неизменной позиции: на международных соревнованиях на её территории могут выступать только отдельные спортсмены в нейтральном статусе.

«Позиция Канады однозначна: до тех пор, пока продолжается конфликт, возвращение к привычному положению дел невозможно», — приводит TSN слова Адама ван Кувердена.