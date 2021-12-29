КАН АВТО — будущее сегодня

Всем известно, что автосалон КАН АВТО — лидер авторынка в Татарстане, а лидерам положено думать и действовать на опережение. А значит — выращивать будущих клиентов, сотрудников и деловых партнеров надо уже сегодня.

Вот уже три года действует игровая станция КАН АВТО с неигрушечным «Мерседесом» в Детском городе КидСпейс. Любой ребенок может примерить на себя профессию автомеханика, поменять колесо, заглянуть под капот или попробовать себя в качестве эксперта известных автомобильных брендов.

А в канун своего дня рождения КАН АВТО подарил детям экскурсию в дилерский центр «Mercedes-Benz»!

Сам заместитель директора по сервисному обслуживанию Искандер Сафиуллин провел «высоких» гостей по выставочным залам, где представлены эксклюзивные автомобили марки «Мерседес», позволил заглянуть в «закулисье» — в сервисную зону, где проводят техосмотр.

А еще дети узнали про покрытие трассы для гонок, чем отличаются шины обычных автомобилей от шин гоночных спортивных автомобилей, что каждый двигатель для автомобиля GT собирается одним автомехаником вручную, а не на станке, услышали, как звучат двигатели известных спорткаров. А также одними из первых увидели тест-драйв новых пневмостоек, которые помогут автомобилю выбираться из песочного и снежного плена, побывали в зоне отдыха для посетителей, детской комнате и даже в кинозале автосалона «Мерседес».

На любые каверзные вопросы были получены ответы. Кадровый голод компании КАН АВТО точно не грозит! Да и с продажами точно будет все в порядке — один из юных гостей сразу после экскурсии привел сюда родителей за покупкой. Будущие лидеры принимают решения быстро!

Детский город КидСпейс благодарит руководство КАН АВТО и лично Тарасова Алексея Игоревича за это познавательное путешествие.