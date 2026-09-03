«Камское море» в Лаишево обновят после повреждений от шторма

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На обновление пляжа «Камское море» в Лаишево планируют направить 31,5 млн рублей. Это более чем в четыре раза превышает стоимость ремонта территории в 2023 году, когда на работы выделили 7,4 млн рублей. Завершить новое обновление планируется до 30 июня 2027 года. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Смета предусматривает проведение работ на основном пляже и территории второй очереди благоустройства.

Согласно концепции развития «Камского моря», первая очередь благоустройства включала песчаный пляж, вторая – берегоукрепленную набережную, а третья – галечный пляж.

В рамках предстоящих работ территорию подготовят и выровняют, грунт уплотнят, а основание выполнят из песчано-гравийной смеси. Для укрепления откосов планируется использовать 422 кубометра камня.

Кроме того, подрядчику предстоит укрепить подпорную стенку и обустроить ливневую канализацию. Работы затронут и систему освещения: опоры покрасят, а светильники заменят.

В конце апреля этого года береговую линию «Камского моря» повредил сильный шторм. Волны частично смыли песок и повредили инфраструктуру пляжа. К восстановительным работам подрядчик приступил 15 июня – на территорию начали завозить песок и отсыпать пляжную насыпь.

Само «Камское море» благоустроили в 2018 году. Тогда на работы направили 30 млн рублей. В 2023 году пляж отремонтировали за 7,4 млн рублей. На территории обновили деревянные настилы и перголы, отремонтировали туалеты, перекрасили лодки и установили навигационные знаки.

Летом 2023 года «Камское море» также стало первым проектом компании «Управление природными территориями», учрежденной Министерством земельных и имущественных отношений Татарстана и фондом «Институт развития городов РТ».