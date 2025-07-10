Камское море, музыка и местные бренды: в Лаишево пройдет третий Пляжный маркет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Девятнадцатого июля с 11:00 до 21:00 на городском пляже «Камское море» в городе Лаишево состоится третий ежегодный Пляжный маркет. Мероприятие проводится в рамках республиканского проекта «Лето в Татарстане», инициированного Раисом РТ Рустамом Миннихановым, и организуется Управлением природными территориями совместно с Дирекцией по природным территориям Института развития городов РТ.

Пляжный маркет в Лаишево – это платформа для знакомства с локальной продукцией, творческими инициативами и экологичными проектами. В течение всего дня гости смогут насладиться атмосферой курортного отдыха на берегу Камского моря: посетить мастер-классы, принять участие в активностях для всей семьи, посмотреть концертную программу, поучаствовать в спортивных тренировках и завершить день вечерним кинопоказом под открытым небом.

Инициаторы события приглашают к участию мастеров и авторов из разных сфер: hand-made (украшения, декор, аксессуары), дизайнеров одежды и товаров для дома, производителей эко-косметики и натуральных продуктов, организаторов активностей – от йоги и тренингов до детских развлечений, продавцов пляжных и летних товаров.

Для участия необходимо заполнить анкету до 11 июля. Участие в маркете – это возможность не только продемонстрировать и продать свою продукцию, но и стать частью большого республиканского проекта.

Пляж «Камское море» стал одним из флагманских объектов благоустройства, которое организовано в Татарстане в последние десять лет. В 2017–2019 годах набережная и пляжная территория были обновлены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и за счет гранта по итогам победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Архитекторы кардинально переосмыслили пространство: зонировали территорию, у главного входа построили смотровую площадку «Маяк» и одну из самых длинных в России пергол длиной 177 метров. На песчаном пляже появились деревянные настилы, скамейки с обшивкой из дерева, сцена с амфитеатром, душевые, раздевалки, туалеты, освещение и парковки.

Сегодня «Камское море» – одно из самых популярных мест отдыха в республике: в разгар сезона пляж посещают до 9 тыс. человек в день.

Проект «Лето в Татарстане» охватывает все районы республики и включает мероприятия самого разного формата – от дворовых праздников и спортивных турниров до масштабных фестивалей. Его миссия – развитие внутреннего туризма, поддержка общественных пространств и создание новых точек притяжения.