Камское дерби выиграли футболисты «Нефтехимика» со счетом 0:1

В очередном матче первенства ФНЛ челнинский «КАМАЗ» на своем поле проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 0:1.

Где бы ни играли соседи по Каме, их очные встречи всегда проходят в режиме ожесточенного спора. Сегодня было уже 20-е по счету дерби.

Игра началась с атак нижнекамцев, но очень скоро выровнялась. Уже челнинцы по праву хозяев чаще и опаснее атакуют. Много борьбы, но без голов и обострений завершился первый тайм.

Во второй половине встречи упорная борьба продолжилась. Но первыми свой шанс использовали нижнекамцы. Подача от углового флажка Артема Котика, удар головой с линии вратарской Максима Шоркина — 0:1. В оставшееся время хозяева настойчиво штурмовали ворота «Нефтехимика», но безрезультатно. Гости выстояли и обошли соседей в турнирной таблице.

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1 (0:0). Гол забил Шоркин (74). Предупреждены: Свежов, Тесленко — Хубаев, Денисов, Москвичев.

«КАМАЗ»: Баклов, Морозов, Аюкин, Бевеев, Тесленко, Абазов (Зубаиров, 85), Свежов, Гаглоев, Воронин, Кириллов (Калугин, 71), Мусаев (Османов, 71).

«Нефтехимик»: Голубев, Котов, Ширяев, Шоркин, Галиулин (Нурисов, 59), Хубаев (Бердников, 46), Денисов, Юшин (Котик, 68), Емельянов (Мршуля, 91), Москвичев, Уридия (Данилин, 69).

После 12 туров в активе автозаводцев осталось 18 очков, девятое место. «Нефтехимик» после 12 матчей набрал 20 очков, седьмое место. В следующем туре 25 сентября «КАМАЗ» сыграет в Волгограде с «Ротором», а «Нефтехимик» примет дома «Краснодар-2».