news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
29 марта 2022  01:18
Наталья Рыбакова

Камский завод «Автоагрегатцентр» выплатил своему работнику 731 тыс. рублей долга

news_top_970_100

Два предприятия из Татарстана частично выплатили долги по зарплате своим сотрудникам на общую сумму в 1 млн рублей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ проводит работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты труда. В результате частично погашена задолженность по заработной плате на предприятиях Азнакаевского муниципального района и в Набережных Челнах», – сказано в сообщении.

В Азнакаевском районе ООО «Милквиль», занимающееся производством молока и молочной продукции, выплатило 104 работникам 283 тыс. рублей.

Кроме того, выплатил часть долгов по зарплате и камский завод «Автоагрегатцентр» в Набережных Челнах. Один из его сотрудников получил ранее задерживаемую зарплату в размере 731 тыс. рублей.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное