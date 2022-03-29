Камский завод «Автоагрегатцентр» выплатил своему работнику 731 тыс. рублей долга

Два предприятия из Татарстана частично выплатили долги по зарплате своим сотрудникам на общую сумму в 1 млн рублей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ проводит работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты труда. В результате частично погашена задолженность по заработной плате на предприятиях Азнакаевского муниципального района и в Набережных Челнах», – сказано в сообщении.

В Азнакаевском районе ООО «Милквиль», занимающееся производством молока и молочной продукции, выплатило 104 работникам 283 тыс. рублей.

Кроме того, выплатил часть долгов по зарплате и камский завод «Автоагрегатцентр» в Набережных Челнах. Один из его сотрудников получил ранее задерживаемую зарплату в размере 731 тыс. рублей.