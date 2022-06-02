«Камский Артек», «Чайка», «Олимпиец», «Юность»: дети заехали в лагеря Нижнекамска

После окончания очередного учебного года в Нижнекамске стартовала летняя оздоровительная кампания для детей. Детские оздоровительные лагеря открыли свои двери для местной детворы — 1 июня состоялся заезд в четыре лагеря Нижнекамска: «Камский Артек», «Чайка», «Олимпиец», «Юность». Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Нижнекамского района.

В первую смену здесь отдохнут более 1 тыс. детей. Всего в летнюю оздоровительную кампанию в Нижнекамске и районе будут работать 26 пришкольных, пять стационарных и пять палаточных лагерей.

Стационарные лагеря планируют принять за четыре летние смены 6 750 детей. В «Юности» и «Чайке» за это время отдохнут по 1 840 детей, в «Камском Артеке» — 1 520, в «Олимпийце» — 870, а в «Заре» — 680 юных жителей Нижнекамска.

В летнюю оздоровительную кампанию этого года приняты все меры по своевременному открытию лагерей и созданию в них условий для безопасного пребывания детей. С 26 марта 2022 года вступили в силу изменения в санитарных правилах, которые отменили часть ограничений, связанных с распространением Covid-19. Несмотря на ряд послаблений, родительские дни запрещены.