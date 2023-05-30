«Кампания была конкурентной»: в ЦИК РТ подвели итоги довыборов в Госсовет Татарстана

Избирательная кампания по довыборам депутата в парламент республики от одного из округов Набережных Челнов прошла спокойно, прозрачно и конкурентно. Об этом заявил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев на прошедшем сегодня заседании Центральной избирательной комиссии РТ.

«Избирательная кампания по дополнительным выборам депутата Госсовета РТ в Электротехническом округе Набережных Челнов и дополнительные выборы депутатов местных органов самоуправления состоялась. Голосование прошло 28 мая на 24 избирательных участках Набережных Челнов и 14 участках в четырех муниципальных районах республики», — сообщил Кондратьев.

По его словам, день голосования прошел в спокойном режиме. Главное внимание на участках уделялось обеспечению открытости и легитимности избирательного процесса.

«Нарушений, которые могли повлиять на результаты выборов, не выявлено», — подчеркнул глава ЦИК РТ.

Кондратьев пояснил, что работу электорального процесса обеспечивали 224 члена территориального и участковых избиркомов. Победу на выборах в парламент республики по Электротехническому округу Набережных Челнов одержал кандидат от «Партии роста» Руслан Нигматуллин. Второе и третье место в избирательной гонке заняли Татьяна Мухина от КПРФ и Адель Вахитов от ЛДПР. Явка составила 19,42% избирателей округа.

«Избирательная кампания прошла спокойно, при этом она была достаточно конкурентной — шесть кандидатов на один мандатов. Процесс голосования прошел корректно. Самое главное, что нарушений и жалоб, которые как-либо образом могли бы воздействовать на принятие наших решений, не было», — отметил председатель ЦИК РТ.

Он добавил, что в ходе прошедшей кампании ЦИК Татарстана зафиксировал новые форматы работы наблюдателей и СМИ. Отдельное внимание Кондратьев уделил вопросу подготовки членов участковых избиркомов — по его словам, здесь есть место для дальнейшей активизации работы.

«Здесь мы имеем серьезную возможность для роста. Благодаря прошедшей избирательной кампании мы увидели, где можно сделать корректировку в подготовке наших участковых избирательных комиссий. Это очень важно для нас», — заключил Андрей Кондратьев.

Решение о проведении довыборов в Госсовет республики было принято после досрочного сложения полномочий депутатом Олегом Коробченко, который 15 июня прошлого года был назначен на должность министра промышленности и торговли Татарстана.