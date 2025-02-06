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Общество 6 февраля 2025 12:55

Камияр Байтемиров вновь избран президентом Ассоциации фермеров и сельхозкооперативов РТ

Камияр Байтемиров вновь избран президентом Ассоциации фермеров и сельхозкооперативов РТ
Камияр Байтемиров
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президентом Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ сроком на пять лет вновь избран Камияр Байтемиров. Его кандидатура была единогласно поддержана на XXV съезде этой организации.

«Камияр Мижагитович пользуется авторитетом не только в Татарстане, но и в России, потому что он принципиальный человек, знающий свое дело. И его слово весомо», – сказал президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, депутат Государственной Думы Владимир Плотников.

Байтемирова выдвинули кандидатом на должность руководителя АККОР республики члены совета и президиума этой ассоциации. Других кандидатур предложено не было.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#ассоциация фермеров и крестьянских подворий рт #камияр байтемиров
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