Камияр Байтемиров вновь избран президентом Ассоциации фермеров и сельхозкооперативов РТ
Камияр Байтемиров
Президентом Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ сроком на пять лет вновь избран Камияр Байтемиров. Его кандидатура была единогласно поддержана на XXV съезде этой организации.
«Камияр Мижагитович пользуется авторитетом не только в Татарстане, но и в России, потому что он принципиальный человек, знающий свое дело. И его слово весомо», – сказал президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, депутат Государственной Думы Владимир Плотников.
Байтемирова выдвинули кандидатом на должность руководителя АККОР республики члены совета и президиума этой ассоциации. Других кандидатур предложено не было.