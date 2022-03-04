Камияр Байтемиров: В некоторых районах Татарстана сдерживают развитие фермерских хозяйств

В некоторых районах Татарстана сдерживают развитие крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом заявил руководитель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельхозпотребкооперативов РТ Камияр Байтемиров на XXII съезде организации.

«Есть немало проблем, которые мешают реализовать в полной мере доходность и потенциал крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов на сельских территориях», — сказал докладчик.

Среди основных проблем Байтемиров назвал несовершенство земельных отношений, недоступность для многих крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов кредитных ресурсов, а также трудности с реализацией произведенной продукции, особенно в сельской местности.

«Искусственно в некоторых районах сдерживают развитие крестьянско-фермерских хозяйств, задерживая выделенные земли. Ранее выделенные в аренду земли начинают отбирать под любым предлогом без учета затрат, которые несет хозяйство в процессе хозяйственной деятельности. Представьте, в течение 10–15 лет фермерское хозяйство арендует землю, занимается сельскохозяйственным производством. А когда пишут заявление о выкупе этой арендованной земли, отказывают. Более того, на эти земли не составляются договоры на последующую аренду», — подчеркнул руководитель ассоциации.

Он добавил, что согласно концепции агропромышленной политики необходимо развивать малый и средний бизнес на селе. «А по велению некоторых глав администраций, к сожалению, происходит произвол. Мы это так не оставим. С привлечением юристов мы будем взыскивать неполученную выгоду», — продолжил Байтемиров.

Кроме того, он отметил, что негативное влияние на ситуацию оказывают общеэкономические факторы роста стоимости ресурсов — минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, средств защиты растений, металла, стройматериалов.

«Над фермерскими хозяйствами образовался пул административных и контрольно-надзорных барьеров, связанных в том числе с внедрением цифровых систем, регламентирующих каждое действие фермера: „Зерно“, „Цербер“, „Меркурий“, маркировка продукции. Предъявляемые от имени государства требования зачастую не соразмерны с возможностями хозяйств, особенно тех, кто работает первый год», — резюмировал докладчик.