Камияр Байтемиров: Сельхозкооперативы в РТ работают лишь на 40% от своих возможностей

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы в Татарстане работают лишь на 35 – 40% от своих возможностей. Об этом заявил руководитель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ Камияр Байтемиров на XXII съезде организации.

«Если бы сельскохозяйственные потребительские кооперативы работали в полную силу, увеличив количество пайщиков, скота, продукции, то и выручка у них была бы больше – не 8 млрд рублей, а около 20 млрд рублей», – сказал докладчик.

По словам Байтемирова, не до конца проработана инфраструктура по реализации продукции сельхозпотребкооперативов. «Принятый закон о торговле, не принес желаемых результатов», – подчеркнул он.

Руководитель ассоциации добавил, что на шатровых площадках, еженедельных ярмарках в районах и городах не получается организовать на постоянной основе реализацию продукции.

«Считаем, что без создания целостной структуры производства сырья, ее переработки и реализации нельзя достичь желаемого результата и доходности фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребкооперативов», – резюмировал он.