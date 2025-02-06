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Общество 6 февраля 2025 17:09

Камияр Байтемиров предложил запустить программу «Фермерская деревня»

Камияр Байтемиров предложил запустить программу «Фермерская деревня»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Запустить программу «Фермерская деревня» для развития сельских территорий предложил президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров. Об этом он заявил сегодня на 25-м съезде организации.

Как уточнил руководитель ассоциации, программа должна быть рассчитана на начинающих фермеров, желающих заняться сельским хозяйством, переехать жить в села.

«Фермерская благоустроенная деревня может стать драйвером активного производства сельскохозяйственной продукции. Фермерская деревня станет точкой притяжения и роста для многих участников», – подчеркнул Байтемиров.

Ассоциация вместе с Администрацией Азнакаевского района еще в 2013 году разработала эскизный проект «Фермерской деревни», добавил он.

«Почему я об этом говорю? Есть несколько причин. Во-первых, вокруг городов образовываются населенные пункты потребителей, а не производителей сельхозпродукции. Во-вторых, фермерская деревня станет точкой притяжения для многих участников», – пояснил Байтемиров.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#фермеры #развитие сельских территорий
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