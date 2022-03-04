Камияр Байтемиров предложил увеличить число фермерских хозяйств в Татарстане до 35 тысяч

Увеличить количество крестьянско-фермерских хозяйств в Татарстане до 35 – 40 тысяч предложил руководитель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ Камияр Байтемиров на XXII съезде организации.

«Татарстан в отличие от других регионов особенный. Большинство новшеств в АПК России исходят от нашей республики. В связи с этим мы предлагаем наряду с использованием новейших технологий по цифровизации, объединением Советов местного самоуправления создать условия по увеличению количества КФХ до 35 – 40 тысяч», – сказал докладчик.

Байтемиров пояснил, что рост количества фермерских хозяйств позволит увеличить население в муниципальных районах до 150 тыс. человек в течение 10 лет, а также вовлечь на эти территории специалистов. Он добавил, что производство зерна у фермерских хозяйств вырастет до 2 млн тонн, соответственно увеличится и земля у хозяйств до 1,2 млн гектаров, не будет заброшенных или не используемых земель.

Более того, по мнению руководителя ассоциации, увеличится количество крупного рогатого скота и птицы, будет развиваться производство плодоягодных культур.

«Из других стран в Татарстан поставляется плодово-ягодных культур и овощей на 70 млрд рублей. Это ли не повод разработать такие программы, чтобы сделать замещение продукции? Мы исходим из реальных задач и перспектив развития сельскохозяйственной отрасли, опираясь на 30 летний опыт не только фермерского сообщества, но и всех сельхозтоваропроизводителей», – резюмировал он.