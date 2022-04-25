Камияр Байтемиров: «Оптимальным решением был бы госзаказ на сельхозпродукцию»

О готовности аграриев к посевной, проблемах фермеров и личных подворий, импортозамещении и санкциях, вечно актуальном земельном вопросе рассказал президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову

Камияр Байтемиров: «Фермеры и другие сельхозпроизводители – они как относились к своей работе, так относятся и сегодня. Но, конечно, санкции сыграли свою роль» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Нам удалось снизить цены на капусту и на другие продукты, входящие в борщевой набор»

Камияр Мижагитович, как санкции Запада влияют на наше сельхозпроизводство, в том числе и на фермеров? С какими проблемами уже приходится сталкиваться?

Фермеры и другие сельхозпроизводители - они как относились к своей работе, так относятся и сегодня. Но, конечно, санкции сыграли свою роль. Они привели к удорожанию той части продукции, которую мы покупали за рубежом. К примеру, семена и некоторые другие составляющие подорожали или же стали труднодоступны в настоящее время.

Большинство сельхозтоваропроизводителей, в частности, агрохолдинги - покупали зарубежные трактора и комбайны. Сегодня им, конечно, непросто придется. Что касается фермеров, то они пользовались отечественными сельскохозяйственными машинами, тракторами, в частности, производства Беларуси. Поэтому таких проблем нет, чтобы фермеры не могли купить запасные части ли ещё что-то.

Часто приходится слышать о том, что зачастую мы используем импортные семена. Насколько критична ситуация именно по семенам, ведь начинается посевная кампания?

После начала событий в Украине некоторые государства, у которых мы закупали семена, закрыли свои границы. Сегодня мы сегодня очень тесно работаем с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ. Они уже приобрели семена, но пока не хватает около 10-15% от требуемого объёма. Оставшиеся партии семян находятся на границе и вскоре должны оказаться на территории нашей страны. Я думаю, что все необходимые объемы семян будут закуплены, но ведь мы не можем поступать так каждый год и рисковать. Поэтому мы ставим задачу, чтобы семенной фонд был отечественным. Об этом мы говорили и на последнем съезде Ассоциации фермеров и сельхозтоваропроизводителей РТ. Это касается и кукурузы, и сахарной свеклы, рапса, подсолнечника. Всё это должно быть своё, отечественное. Следовательно, необходимо создавать научно-исследовательские институты, чтобы они работали над созданием отечественного семенного фонда, удовлетворяющего самым высоким современным требованиям.

На фермерских полях можно создать экспериментальные плантации, на которых будут выращивать эти семена. Мы к этому готовы. У нас есть очень хорошие примеры по созданию, скажем, новых сортов картофеля. Начиная с 1990-х годов в сотрудничестве с нашим татарстанским НИИ мы производим сорта безвирусного картофеля. Этот опыт должен послужить хорошим заделом для того, чтобы развивать картофелеводство и в личных подсобных хозяйствах. Ведь сегодня 86% борщевого набора производится именно в ЛПХ и фермерских хозяйствах. У нас есть возможность сделать всё, чтобы насытить наш рынок.

«Важную роль конечно играют и продовольственные ярмарки, которые проходят в республике. Они способствуют снижению цен, насыщению рынка» Фото: © «Татар-информ»

Ещё осенью прошлого года у нас начали расти цены на так называемый «борщевой набор». В конце марта и начале апреля нынешнего года начали расти цены на капусту. Для нас это стало неожиданным, поскольку в фермерских хозяйствах имелись значительные запасы капусты. Ещё одним удивительным фактом стало то, что что закупщики нашей продукции, торговые предприятия предлагали фермером более высокие закупочные цены, нежели они запрашивали сами. Это было удивительно! Такого никогда не было! Видимо, рост цен на капусту стал бы для торговых сетей предлогом для повышения цен и на другие виды товаров.

Впоследствии, благодаря нашей совместной работе с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством экономики, в целом с правительством республики нам удалось снизить цены на капусту и на другие продукты, входящие в борщевой набор. В этом деле важную роль конечно играют и продовольственные ярмарки, которые проходят в республике. Они способствуют снижению цен, насыщению рынка. У нас хорошо функционирует агропромышленный парк «Казань». Здесь реализуется продукция, производимая фермерами и перерабатываемая нашими же сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. Нужно сказать, что правительством РФ опыт Республики Татарстан по созданию оптово-розничных рынков признан положительным и рекомендован к применению на территории всей страны.

«Когда-то мы зерно покупали за рубежом, а сегодня ежегодно продаём более 30 млн тонн»

Помимо существующих, какие ещё требуются меры поддержки фермеров, других малых и средних сельхозпроизводителей?

Действует государственная программа развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе. В ее рамках существуют программы грантовой поддержки. В 2021 году на эти цели были направлены средства в объеме 1 млрд 252 млн рублей, в нынешнем году планируется направить 1 млрд 338 млн рублей. Это серьёзная сумма. Эффект инвестиций в сельское хозяйство иллюстрирует следующий пример: каждое созданное в сельском хозяйстве рабочее место позволяет создать в других отраслях экономики девять рабочих мест. Это означает, что, производя сельскохозяйственную продукцию, АПК тем самым развивает и другие отрасли, способствует росту экономики в целом.

«Благодаря реализации госпрограмм, треть скота содержится в малых формах хозяйств республики» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Благодаря реализации госпрограмм - треть скота содержится в малых формах хозяйств республики. Мы производим более 51% валовой сельскохозяйственной продукции Татарстана. Если говорить об эффективности, то если принять бюджет республики за 100%, то фермерским хозяйствам и крестьянским подворьям, вместе взятым, направляется 19,7% (около 3,7 млрд рублей) от общих объемов выделяемой в республике поддержки. И при этом, еще раз хочу подчеркнуть, мы производим более 51% валовой продукции аграрной отрасли республики.

Конечно, объёмы поддержки фермерских хозяйств и крестьянских подворий год от года увеличиваются, но не на столько, насколько хотелось бы. Подумайте только: если 20% бюджетной поддержки направляется малым формам хозяйствования, которые производят 51% сельскохозяйственной продукции, то остальные 80% направляются холдингам, производящим гораздо меньше, нежели малые формы хозяйствования.

Это проблема обсуждается уже много лет. Действительно, крупные сельхозпроизводители субсидируются в гораздо большем объёме, чем малые формы хозяйствования. А вам удаётся отстаивать свое мнение о том, что поддержку для малых и средних форм хозяйств нужно усилить?

Да, мы постоянно говорим об этом и в Государственной Думе РФ, и в Госсовете РТ, но, к сожалению, воз и ныне там. Необходимо пересмотреть агроэкономическую политику. По-другому посмотреть на эффективность денежных вложений, направляемых государством на поддержку аграрной сферы. Сегодня мы всё ещё идём по накатанной дороге, проложенной ещё в начале двухтысячных годов, когда в качестве приоритета выбрали поддержку крупных сельхозпроизводителей. В те годы стояла задача, чтобы мы покупали меньше сельскохозяйственной продукции за пределами Российской Федерации.

В этой связи предлагаю поговорить об импортозамещении. Мы говорим о нём уже давно, особенно активно начиная с 2014 года. За эти годы удалось что-то сделать в этом направлении в целом по России, у нас в республике? Или есть проблемы, которые мы никак не можем решить?

Мы всё можем решить: у нас прекрасные люди, замечательная страна, мы имеем все возможности, чтобы производить качественную сельхозпродукцию в достаточных объемах. В России есть серьезные достижения в части импортозамещения. Когда-то мы зерно покупали за рубежом, а сегодня ежегодно продаём более 30 млн тонн. Наша страна - один из крупнейших экспортёров зерна, мы - крупные производители подсолнечника. Подсолнечное масло во многих европейских магазинах резко выросло в цене, значит, перестали работать логистические цепочки доставки этой продукции из России в Европу.

По импортозамещению некоторые проблемы есть, в том числе по семенам. Часть из них решается на уровне правительства Российской Федерации. В настоящее время принимаются решения для того, чтобы наладить производство семян и отечественной сельскохозяйственной техники. То есть, делается то, о чем уже давно говорили наши учёные, аграрии.

«Наша страна – один из крупнейших экспортёров зерна» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В последние годы в стране удалось наладить производство и сократить импорт определенной номенклатуры товаров и сельскохозяйственных машин, которые необходимы в АПК. У нас хорошие отношения и деловые контакты с дружественной Беларусью. Она поставляет для нас около половины необходимых сельскохозяйственных машин. Но, конечно, нужно иметь собственное, отечественное производство. Здесь уместна пословица - на Бога надейся, а сам не плошай.

«Государственные инвестиции в АПК оказались далеко не так эффективны, как ожидалось»

Республиканские программы поддержки сельхозпроизводителей - какова их эффективность и чего нам ещё не хватает?

В прошлые годы мы активно привлекали иностранные инвестиции и, естественно, зарубежные государства были заинтересованы в том, чтобы мы покупали у них семена, тракторы, другую сельскохозяйственную технику и продукцию. Поэтому сейчас нужно направлять инвестиции на производство собственной продукции. Инвестиции государства в сельское хозяйство играют огромную роль. Если, к примеру, сравнить объём государственных инвестиций в сельское хозяйство, то в России этот показатель составляет около 26-27 долларов на один гектар. А в государствах с развитым агропромышленным комплексом - около 360 долларов на один гектар.

Когда мы говорим о соотношении инвестиций и эффективности производства – нужно понимать, что в нашей стране три десятилетия назад поменялся общественный строй. А производственные отношения во многом остались прежними. Доля государства в агропромышленном секторе довольно значительна. Однако практика показывает, что государство достаточно неповоротливо. Гораздо более эффективные экономические решения принимают собственники в малых формах хозяйств. У нас есть также большие вопросы к банковской системе. Поэтому, к сожалению, государственные инвестиции в агропромышленный комплекс оказались далеко не так эффективны, как ожидалось.

«У нас хорошие отношения и деловые контакты с дружественной Беларусью. Она поставляет для нас около половины необходимых сельскохозяйственных машин» Фото: © «Татар-информ»

Начинается посевная кампания. Каков настрой фермеров с учетом множества проблем, требующих решения? Все ли готово для посевной: ГСМ, удобрения, семенной фонд и др.?

Я бы начал отвечать на этот с другой стороны. Если вы устраиваетесь на работу, то спрашиваете работодателя об условиях - какая будет заработная плата и т.д. Также и сельхозпроизводители заинтересованы в том, чтобы знать, какова будет цена на их продукцию

Из каких прогнозов на этот год вы исходите?

Говорят, спрос рождает предложение. Но и это правило не всегда срабатывает. Не всегда, потому что есть такое понятие, как покупательская способность населения. Учитывая это обстоятельство, государство начинает в какой-то степени регулировать цены. На мой взгляд, наверное, самым оптимальным решением было бы формирование госзаказа на сельскохозяйственную продукцию. Объем госзаказа должен быть достаточен для удовлетворения потребительского спроса. То, что сверху госзаказа, то производители уже реализовывали бы самостоятельно, по своему усмотрению – в другие регионы или даже страны.

Мы готовы произвести ту продукцию, которая востребована населением. Когда я говорю о регулировании цен на нашу продукцию, то некоторые могут посчитать, что я призываю регулировать цены. Нет, речь совсем не об этом. Суть в том, что производители должны понимать соотношение между затратами на производство и ценами, по которым эту продукцию можно продать.

Вспомним весну 2021 года, когда цены на металл выросли в три раза, на стройматериалы примерно в два раза, подскочили цены на удобрения. Стоимость горюче-смазочных материалов растет постепенно. Как быть в этой ситуации сельхозпроизводителям? Как не повышать цены? В противном случае они попросту потерпят убыток. У нас в республике несколько иная ситуация – выплачиваются субсидии на удобрения, на горюче-смазочные материалы, но это не решает весь комплекс проблем сельхозпроизводителей. Государство должно в разумных пределах регулировать цены. Производители должны знать точно - по каким ценам у них эту продукцию закупит государство. Для того, чтобы товаропроизводители выходили в хорошем состоянии на следующий год, то рентабельность должна составлять не менее 25-30%. Без этого нельзя вести расширенное воспроизводство.

А какова обычная рентабельность?

До сих пор рентабельность в сельском хозяйстве составляла от 3 до 15%. Этого крайне мало.

А какие виды сельхозпродукции были самыми выгодными для производителей?

Сахарная свёкла, подсолнечник, зерновые культуры.

«Нужно увеличить эффективность производства тех культур, которые мы сегодня выращиваем, производим» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы ставим задачу: произвели, переработали, реализовали»

Какие виды культур с точки зрения их выгодности вы могли бы сегодня возделывать фермерам? Во что стоит вкладывать средства?

Прежде всего, нужно увеличить эффективность производства тех культур, которые мы сегодня выращиваем, производим. Необходимо и в дальнейшем развивать цифровизацию, внедрять новые технологии. Во-вторых, нужно создавать и производить новые сорта. В-третьих, нужно развивать и совершенствовать инфраструктуру малых форм хозяйствования.

Один пример. В 2007-2008 годах мы в республике начали создавать сельскохозяйственные потребительские кооперативы. В них вошли фермерские и личные подсобные хозяйства. В 2021 году фермерские хозяйства республики произвели продукции на 23,6 млрд. рублей.

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы переработали и реализовали продукцию на 8 млрд рублей. Вообще, если в сельское хозяйство вложен 1 рубль, то на следующий год возвращается всего лишь 90 копеек. Один рубль, вложенный в переработку сельхозпродукции, даёт 5 рублей. А реализация продукции приносит от 8 до 15 рублей.

Поэтому мы ставим перед собой задачу: произвели, переработали, реализовали. Конечно, такая цель требует времени для достижения. Во многих развитых государствах сельскохозяйственные кооперативы демонстрирует весьма эффективную работу. Посмотрите, как было раньше: если большие перерабатывающие предприятия строили рядом в городах и районных центрах, то они вытягивали рабочую силу из села. А мы ставим такую задачу, чтобы сельскохозяйственные кооперативы были 3 уровней: первый уровень - это сельские поселения, второй уровень - муниципальный район и третий - это города, где реализуется уже переработанная продукция. При этом добавленная стоимость возвращается сельхозтоваропроизводителю.

«Агропромышленный парк «Казань» – первый в Российской Федерации» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Какие успешные проекты в этом плане есть в городах и районных центрах нашей республики?

Агропромышленный парк «Казань» - первый в Российской Федерации. Если говорить о муниципалитетах республики, то некоторые муниципальные районы очень активны в этом плане. Среди самых активных – Аксубаевский, Балтасинский, Дрожжановский, Зеленодольский, Кукморский, Нурлатский, Сабинский, Тукаевский, Черемшанский районы. Там есть очень хорошие примеры, когда крестьянско-фермерские хозяйства во взаимодействии с сельскохозяйственными кооперативами, участвуя в государственных программах поддержки получают дополнительные субсидии. Они объединяют в своей деятельности производство, переработку и реализацию, и создают таким образом добавленную стоимость.

В других городах и районах республики удалось реализовать проекты, аналогичные агропромпарку Казани?

Понимаете, в чем дело… Есть законодательство, в котором все прописано. Но когда в хозяйственную деятельность начинают вмешиваться чиновники того или иного ранга, то работа, к сожалению, рушится. В 193 ФЗ четко определено, что решения по хозяйственной деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива принимаются общим собранием. Это демократический принцип, который позволяет каждому чувствовать, что от его решения зависит результат работы всего кооператива.

Я был в Германии, так вот там каждый год банкротится более 50 тысяч предприятий в разных сферах экономики. Но среди них нет ни одного хозяйственного потребительского кооператива. Мы задаемся вопросом: «Почему?» Потому что они эффективны. В основу нашего федерального закона о кооперативах был положен германский аналог. В кооперативах решение принимает не директор, есть еще и наблюдательный совет, а также общее собрание. У каждого органа - своя сфера ответственности, своя компетенция. Это и есть демократический принцип работы, который страхует от многих рисков и позволяет принимать эффективные управленческие и экономические решения.

«В Татарстане заброшенных земель вроде бы нет, но есть неиспользуемые земли»

Гости республики, проезжая по нашим дорогам, часто замечают, что у нас нет свободной земли. Практически все угодья так или иначе используются.

Они так заявляют, потому что всё познается в сравнении. В данном случае - с другими регионами. Вопрос в том, каким образом используется земля. Да, в отличие от других регионов у нас в Татарстане заброшенных земель вроде бы нет, но есть неиспользуемые земли. А это очень важный вопрос. Ведь земля выступает основным средством производства для фермерских хозяйств, для ЛПХ. Если нет земли, то нет и сельскохозяйственного производства.

«Да, в отличие от других регионов у нас в Татарстане заброшенных земель вроде бы нет, но есть неиспользуемые земли» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Насколько фермерам трудно получить землю?

Трудно получить.

А какие проблемы существуют в этом плане? Почему так происходит?

Причина в приоритетах экономической политики. Государство отдает приоритет крупным агрохолдингам. В результате этой политики за последние 20 лет в Татарстане из сельской местности выбыло 101,6 тысяч человек. Это население примерно 4,6 муниципальных районов.

Но, с другой стороны, есть и точка зрения о том, что технологии производства становятся всё более совершенными, поэтому большого количества населения в сельской местности сегодня и не требуется.

Это не так. К сожалению, очень большой проблемой на селе является недостаток квалифицированной рабочей силы. А откуда ей взяться?

«Некоторые сельчане по 7 лет ходят по судам и не могут добиться результата, хотя земля оформлена в их собственность»

Ну, такая ситуация характерна и для многих других отраслей экономики. От нее страдают и крупные промышленные предприятия.

Совершенно верно. Однако, когда мы говорим о сельском населении, мы должны понимать, что в эти 101,6 тысячи человек входит активная категория граждан в возрасте от 18 до 58 лет. Среди них 64% женщин. Поэтому и количество детей в сельской местности неуклонно снижается. А раньше ведь село закрывало демографические потребности городов. И что же теперь мы будем делать? Звать мигрантов? А, может, начнём решать эти задачи сегодня и своими силами? Но нужно понимать, что снижение количества сельского населения связано и с земельным вопросом.

Давайте мы будем предоставлять землю именно крестьянам. Именно тем людям, которые живут и работают в этих конкретных населённых пунктах. У нас что, земли мало? Земли хватает. Давайте не будем предоставлять земельные участки через торги, в которых участвуют совсем посторонние люди. Они же потом просят выкуп с тех людей, которые хотели работать на земле. Почему у нас царит такой произвол по отношению к нашим крестьянам? Так быть не должно.

«Мы должны определиться на уровне государства и начать предоставлять землю крестьянам» Фото: © «Татар-информ»

Поэтому мы должны определиться на уровне государства и начать предоставлять землю крестьянам. Хотя, если вернуться немножко назад, то нужно признать, что в ходе земельной реформы земля была отдана крестьянам. Однако на практике получилось так, что большинство крестьянских хозяйств сдали земли в аренду крупным агрохолдингам. А те, в свою очередь, заложили земельные участки в банках. И сегодня крестьяне не могут получить свою землю обратно. При всём желании не могут вернуть себе. Есть примеры, когда некоторые сельчане по 7 лет ходят по судам и не могут добиться результата, хотя земля оформлена в их собственность. Именно поэтому мы всегда придерживались позиции, что земля должна быть в собственности или в долгосрочной аренде у того, кто там живёт, и кто там работает.

Иной раз спрашивают, а чего же не хватает сельчанам? Вода есть, газ проведен, дороги проложены, инфраструктура вроде есть. Не хватает рабочих мест. Агрохолдинги закрывают фермы, люди остаются без работы. Где самая низкая заработная плата? В сельской местности. Где самая низкая пенсия? В сельской местности. Где самая низкая продолжительность жизни? И так далее. Разве мы так должны относиться к своим кормильцам?

«Мы защищаем интересы каждого, кто живёт на селе»

В завершение хотелось бы поговорить о деятельности возглавляемой вами Ассоциации?

Мы защищаем интересы каждого, кто живёт на селе. В сельской местности Татарстана проживает 870 тысяч человек, 465 тысяч из них так или иначе заняты в сельском хозяйстве. В из число входит и ЛПХ, и КФХ. На них распространяются меры государственной поддержки. У нас более 4 тыс. фермерских хозяйств, 127 потребительских кооперативов. Я, как президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов стараюсь защитить правовые, экономические интересы сельчан. Мы живём не только сегодняшним днём и уверены, что жить и работать можно только в постоянном развитии.



Одной из важных задач развития является расширение государственно-частного партнёрства. К сожалению, некоторые принимаемые решения нас совсем не удовлетворяют. Наоборот, они мешают работать. К примеру, всевозможные проверки в отношении аграриев. Решением Правительства РФ плановые проверки были остановлены, но остались проверки внеплановые. А нам ведь все равно - что плановая, что внеплановая проверка. От имени нашей Ассоциации мы внесли предложения в Министерство экономики республики и Прокуратуру РТ. Их суть в том, чтобы закрыть лазейку, предусматривающую внеплановые проверки. При их осуществлении они должны проходить под определённым контролем прокуратуры.

Чтобы в этом деле наступил какой-то порядок, мы также намереваемся попросить Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ провести совместное совещание с контролирующими и проверяющими ведомствами.

Вы говорили о том, что малые формы хозяйствования производят около 51% валовой продукции сельского хозяйства. А как это цифра меняется с годами?

Это цифра растёт. Несмотря на все трудности. К примеру, в 2020 году рост продукции животноводства составил 27%. Это вклад фермерских хозяйств в экономику республики. А в целом по отрасли эта цифра выросла только на 5%. Существенная разница, почти в 6 раз!

А если взять рост объёма производимой сельскохозяйственной продукции в целом по отрасли, то среди малых форм хозяйствования рост около 16%, в разрезе агрохолдингов - 5%. Поэтому мы и предлагаем - давайте включим действенные экономические рычаги для ещё большего повышения эффективности малых форм хозяйствования. Вот, они обеспечили рост продукции на 16%, давайте выделим им 16% от объемов поддержки АПК. Тем, кто дал рост в 5%, выделим 5%. По-моему, справедливо. Обязательно должны быть выработаны соответствующие экономические механизмы, позволяющие не потерять темп, набранный нашими производителями сельскохозяйственной продукции.